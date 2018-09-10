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معلومات هامة عن سرطان الثدي.. هل تعرفين أياً منها؟

سيّدتي
المصدر: وكالات
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على الرغم من أنّه من أكثر السرطانات شيوعاً، تشير الإحصاءات إلى أنّ أكثر من 80% من مريضات سرطان الثدي يتماثلن للشفاء. فماذا تعرفين عن هذا المرض؟

１- قد يعود مجدداً، لذا لا بد من المواظبة على إجراء الفحوصات.

２- يمكن أن يمتد إلى الجسم، وذلك إذا تم اكتشافه في مرحلة متقدمة.

３- قابل للشفاء بنسبة كبيرة، تبلغ النسبة الشفاء منه 60% وقد تصل إلى 80% أو أكثر، إذا ما شُخّص مبكراً.

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4- بعض الحالات لا تحتاج إلى علاج كيميائي، تحتاج فقط ثلث المصابات بسرطان الثدي للعلاج الكيميائي، بعد وصول المرض الغدد اللمفاوية>

５- الفحص الدوري الذاتي، يعدّ هذا الفحص أساسياً بل ويجب أن يُجرى مرة شهرياً.

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