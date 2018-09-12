تعرّفي إلى مخاطر التهاب عنق الرحم

يعتبر التهاب عنق الرحم من الحالات المرضية الشائعة والأكثر خطورة على صحة المرأة، وتسبب هذه الإلتهابات مخاطر وأضرار إليك أبرزها:

العقم

من أهم الأضرار الصحية التي يسببها إلتهاب عنق الرحم هي التعرض للعقم. ان عنق الرحم هو أحد أهم الاجزاء التي يتكون منها الجهاز الإنجابي ويلعب دورًا هامًا وأساسيًا في حدوث الإنجاب، لذلك، إذا حدث اي التهاب في عنق الرحم يتسبب بالإنسداد وبالتالي يتم قطع الطريق على الحيوانات المنوية من المرور فيه ولا يحدث الحمل.

سرطان الرحم

من المخاطر التي يسببها التهاب عنق الرحم هي التعرض للإصابة بسرطان الرحم وهو من أكثر أنواع الأمراض السرطانية خطورة. يحدث سرطان الرحم عندما يتضخم عنق الرحم لدى المرأة بصورة غير طبيعية، ويصاب بالتورم والالتهاب مع حدوث نزيف شديد. عندما تشعرين بأعراض التهاب عنق الرحم لابد من استشارة الطبيب المختص على الفور .

التهابات الحوض

عند الإصابة بالإلتهاب عنق الرحم قد يتسبب ذلك بالإصابة بالتهابات الحوض ومن ثم تبدأ العدوى بالانتقال إلى المبايض وقناة فالوب وربما يصل الأمر إلى نمو الأورام الخبيثة وانسداد الأوعية الدموية.

الإجهاض

إذا كانت المرأة حامل في الشهور الأولى قد يتسبب ذلك بالاجهاض فتصاب بطانة الرحم بالالتهاب ومن ثم التورم والتضخم فينتج عنها تضيق الأوعية الدموية، تلك التي تزود الجنين بالأوكسجين والغذاء وبالتالي تتعرض المرأة لإجهاض الجنين.