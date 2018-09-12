خطر جديد لـ “السيلفي”.. هل تقومين بهذه الحركة؟

حذّر العلماء من إمكانية سرقة بصمات الأصابع من خلال الصور الإلكترونية التي يتم إلتقاطها للأشخاص الذين يقومون بحركة V او علامة النصر بيدهم، هذه الحركة التي باتت صيحة رائجة أثناء إلتقاط صور السيلفي.

وفي التفاصيل، فقد تحوّلت بصمات اليد الى أداة أخرى للتعرف على هوية الفرد في الأجهزة الإلكترونية والذي يسهّل بشكل كبير سرقة البيانات الشخصية. وبالتالي فمجرد قيامك بعلامة النصر في الصور كافٍ لالتقاط بصمات أصابعك ونسخها وذلك عن طريق بعض التقنيات السهلة التي تستخدم حديثًا ولا تستلزم تكبّد أي عناء.

لذا من الأفضل أن تقلعي عن القيام بهذه الحركة أثناء التقاط الصور تلافيًا لحدوث مثل هذا الأمر معك.