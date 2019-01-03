هكذا تحمين طفلك من إدمان الألعاب الإلكترونية

إذا كنتِ من الأمهات اللواتي يعانين لإبعاد أطفالهن وإيجاد الوسيلة للتخلي عن الألعاب الإلكترونية، لما لهذه الألعاب من خطر على صحة الطفل وسلامته العقلية والجسمية، إليكِ بعض النصائح التي توردها أخصائية تربية الطفل سيرسا قوفبز:

على الأم أن تعرف أولاً ما يحب طفلها من إبتكار للألعاب أو لأنشطة يقوم بها كالرسم وإعادة تركيب بعض الأدوات أو الابتكار بالمعجون.



يمكن إشغال وقت الطفل في أمور عديدة، كإعداد الشطائر والحلويات التي يحبها وعمل مسابقات وألعاب حركية يتنافس فيها مع أشقائه.

وضع جدول يومي للطفل، بحيث تلجأ الأم إلى تقسيم وقته بعيداً عن اللعب بالإلكترونيات، وكي لا يشعر بالملل، كأن تعطيه ساعة لترتيب غرفته وألعابه والمساعدة في ترتيب البيت، وساعة مثلاً للقيام بالنشاط الذي يهوى ممارسته يومياً، ووقتا محددا لمساعدتها في إعداد وجبة الغداء.

أما آخر ساعات يومه، فيجب تخصيصها لتناول عشائه وتنظيف أسنانه وقراءة قصة ما قبل النوم، لفائدتها في تنمية لغته ومفرداته.

وبإعتقاد الأخصائية قوفبز، فإن الأم هي الأقدر على إبعاده عن الألعاب الإلكترونية وضرر أشعتها، والحفاظ عليه من قضاء ساعات طويلة دون التحرك من مكانه، وبعيداً عن اللعب بطرق أخرى مع أصدقائه.