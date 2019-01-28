هكذا تتفادين حوادث الباصات المدرسية

ماري الأشقر – الجمهورية

يضطر الأهل الى اللّجوء الى باصات المدرسة كوسيلة نقل لأطفالهم، وذلك لأسباب عدة أهمّها ضيق الوقت أو عدم توفّر وسيلة نقل أخرى في المنزل.

تسّهل الباصات المدرسية حياة الأهل من ناحية نقل أولادهم بين المدرسة والبيت، ولكن قد يشهد الولد بعض المشاكل في هذا الاطار، في حال لم تُوجّه له ولأهله التوعية اللازمة بهدف تجنّب الحوادث.

حوادث كثيرة وخطيرة ومميتة قد تنتج من جهل الاطفال لطريقة استخدام وسائل النقل العامة. وتقع غالبية هذه الحوادث اثناء اقتراب الاطفال من الباص لدى خروجهم من المدرسة. وفي الآونة الاخيرة، ازداد الحديث عن المشكلات التي يواجهها أولادنا داخل الباصات المدرسية.

واذا كان سائق الباص هو المسؤول عن سلامة الاولاد، فانّ المسؤولية تقع ايضاً على التلميذ وذويه. ولتفادي هذه الحوادث التي تؤدّي غالباً الى نتائج لا تُحمد عقباها، عليك إلزام ابنك/ابنتك باتباع إرشادات عدّة تحفظ سلامتهم، نعددّها كالآتي: