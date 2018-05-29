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إحالة “تلفزيون لبنان” على محكمة المطبوعات..

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك قرارا بإحالة “تلفزيون لبنان” على محكمة المطبوعات لمخالفته فترة الصمت الانتخابي.

وقد جاء في نص القرار:”تبين لهيئة الاشراف على الانتخابات نتيجة عملية الرصد التي قامت بها عدم التزام قناة “تلفزيون لبنان” بالموجبات المفروضة في فترة الصمت الانتخابي وانها قد ارتكبت المخالفات التالية:

في تاريخ 6 ايار 2018

– عند الساعة12,35المحلل السياسي وجدي العريضي يتحدث عن الانتخابات ويقول ان التيار الوطني الحر هو رمز الوصاية.

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– عند الساعة 15,00 تحدث المراسل الى المرشح ميشال معوض وصرح الاخير:” ندعو الناس الى استفتاء لخيارات وطنية ونحن نحمل مشروع استعادة التوازن لزغرتا الزاوية.

– عند الساعة16,18 تحدثت المراسلة الى المرشح خليل الهراوي وصرح الاخير ردا على سؤال عن الرشاوى التي تقوم بها لائحته التالي:”افتعال مبرمج من قبل القوات اللبنانية اما معنا او مع الكتلة الشعبية وهذا دليل ضعف”.

وبما ان مضمون هذا الكلام يعتبر مخالفة لاحكام المادة 74 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب).

لذلك، قررت هيئة الاشراف على الانتخابات احالة قناة “تلفزيون لبنان” الى محكمة المطبوعات لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها وذلك وفقا لاحكام المادة 81 من القانون رقم 44/2017 الانف الذكر”.

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