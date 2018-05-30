تسمم 11 شخصاً نتيجة تناول حلوى من بائع متجوّل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن 11 شخصا أقرباء كبارا وصغارا، أدخلوا الى المستشفى الحكومي في طرابلس، مصابين بتسمم وأجريت لهم الاسعافات اللازمة ووضعهم الصحي جيد.

وتبين ان التسمم هو نتيجة تناولهم حلوى بالقشطة تمّ شراؤها من بائع متجول.