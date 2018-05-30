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حادثة مفاجئة تصدم الطلاب مع بدء امتحانات “البريفيه”.. هكذا توفيت المعلّمة!

أخبار لبنان
المصدر: لبنان 24
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مع انطلاق اليوم الأول من امتحانات الشهادة المتوسّطة “البريفيه”، سقطت معلّمة من سطح مبنى مدرسة ابن خلدون الرسمية للبنات في منطقة ابي سمراء في طرابلس، ما أسفر عن وفاتها.

وأفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال أنّه تمّ نقل المعلّمة الى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم، إلا أنّها فارقت الحياة.

وبحسب المعلومات، فالمعلّمة التي سقطت تُدرّس في مدرسة ابن سينا بطرابلس، وقد صُدم الطلاب على إثر هذه الحادثة المفاجئة.

وقد صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة البيان التالي: “تعرّضت امرأة تبلغ من العمر حوالي 50 عاماً لحادثة سقوط عن مبنى إحدى المدارس في أبي سمراء، ممّا أدّى إلى إصابتها في الرأس وكسور في مختلف أنحاء الجسم؛ وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافها ونقلها إلى مستشفى دار الشفاء، ثمّ ما لبثت أن توفّيت”.

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