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مأساة في الجامعة اللبنانية.. “عبدالله” جثة هامدة في حمام غرفته!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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وُجد الشاب الأردني عبدالله كشورة في المجمع السكني للجامعة اللبنانية في الحدث جثة هامدة في حمام غرفته، بحسب ما أفادت إذاعة “جرس سكوب”.

وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى المكان، وباشروا التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة.

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