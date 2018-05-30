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نائب يثير بلبلة.. سيارة “رولز رويس” ورقم “سي سويت” وكلاب مؤصلة!

أخبار لبنان
المصدر: لبنان 24
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بعد حضوره مؤخراً إلى ساحة النجمة، أثارت سيارة النائب “الزحلاوي” المتحالف مع “القوات اللبنانية” قيصر المعلوف بلبلة.

فهو ترجل منها بطريقة غير اعتيادية كونها من طراز “رولز رويس”، وأبوابها تفتح الى الوراء وليس الى الأمام، واللافت ايضاً انها تحمل لوحة من 4 أرقام هي 6868 /T ، وهذا الرقم هو في الوقت نفسه اسم محلات الحلويات “سي سويت” التي يملكها المعلوف والمنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية.

وهذا الأمر ليس بغريب على المعلوف الذي يهوى السيارات الفخمة والرياضية ويدفع مبالغ لإقتنائها، كما انه يخصص وقتاً طويلاً في تربية الكلاب المؤصلة والباهظة الثمن، بالإضافة الى الكلاب التي تربى بطريقة عدائية وشرسة من اجل مبارايات عراك الكلاب .

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