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فيديو يكشف التفاصيل.. هكذا وقعت الحادثة بين إيفون صعيبي وعناصر “قوى الأمن”

أخبار لبنانالأخبار
المصدر: وكالات
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بثت المديرية العامة لـ”قوى الأمن الداخلي” عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، فيديو يوثق الحادثة التي حصلت بين الصحافية إيفون صعيبي وعناصر قوى الأمن، في محلة النهر – بيروت.

وبحسب الفيديو، فإنَّ “صعيبي قادت سيارتها، وهي من نوع بورش – حمراء اللون، من دون الإلتفات لإشارة دراج قوى الأمن لها بالوقوف جانباً على يمين الطريق”. وكشف الفيديو أنَّ “دراج قوى الأمن لاحق سيارة صعيبي وتمكن من إيقافها، في حين قام الملازم أول بقيادة سيارته وهي من نوع “كيا بيكانتو”ولحق بالدراج”. وبحسب ما أوضحت قوى الأمن، فإنَّ “سيارة الكيا العائدة للملازم، لامست سيارة صعيبي، الأمر الذي يظهر عدم صحة إدعاء الأخيرة لجهة صدم سيارتها عمداً”.

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