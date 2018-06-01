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احذروا هذه الطرقات في بيروت

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه “اعتباراً من تاريخ 5/6/2018، سيتم تغيير وجهة السير في شارع اللنبي / وسط بيروت بالاتجاهين بشكل مؤقت. وبغية التحضير لعملية التغيير، سيتم وضع حواجز بلاستيكية مؤقتة في وسط الطريق، مما سيؤدي الى منع المرور في الشارع المذكور اعتبارا من الساعة 1,00 لغاية الساعة 6,30 من التاريخ المذكور. يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور”.

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