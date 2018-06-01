حادث سير أدخلَ وحيدة والديها العناية الفائقة… العائلة تناشد ووزير الصحة يغرّد

أسرار شبارو – النهار

دفع حادث سير أدى إلى اصابة فتاة، بوزير الصحة غسان حاصباني الى التغريد في حسابه الرسمي بـ”تويتر” بالآتي:

“توضيحاً لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن حادث سير في الشمال لفتاة قاصر اؤكد ان الوزارة ستغطي ضمن المعايير المعتمدة وقد يكون هناك حاجة لمساعدات إضافية، كما نتمنى من كافة المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم قيادة السيارات تحت السن القانونية ومن دون تأمين إلزامي”.

حملة الكترونية

“قبل يومين وقع الحادث مع وحيدة والديها رينا رامز ياسين ابنة السابعة عشرة عاماً وهي في طريق عودتها عند الساعة السادسة مساء الى منزلها في شارع التوجيه – طرابلس، حيث انقلبت السيارة التي كانت في داخلها مما ادى الى اصابتها في رقبتها وحوضها وفكها. نقلت الفتاة الى مستشفى النيني في حالة خطرة، ولان السيارة غير مؤمنة الزامياً اضطر الاهل الى دفع الفي دولار بداية تكلفة الصور التي اجريت لها والليلة الاولى في العناية المركزة، ولأنها تحتاج الى عدة عمليات بآلاف الدولارات اطقلنا صرخة في مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة” بحسب ما قالته عدله خانجي احدى معارف العائلة التي شنّت حملة في “فايسبوك” لتأمين تكلفة علاج رينا.

إلى متى؟

“تم التواصل مع وزير الصحة الذي ابدى مشكوراً تعاونه مع حالة رينا واستعداد الوزراة الى تغطية التكاليف ما عدا البروتيز، كما اطلعنا مدير المستشفى ان الادارة ستبذل ما بوسعها للوقوف الى جانب الاهل في ما يتعلق بالتكاليف، ومع ذلك ستبقى بحاجة الى مساعدات” قالت عدله، مضيفة “رينا حالة من مئات لا بل الاف الحالات في لبنان الذين لا يملكون ثمن الاستشفاء، فإلى متى سيضطر المواطن اللبناني ان يمد يده كي يتمكن من العلاج، واياً تكن الاسباب فمن واجب الدولة ان ترعى ابناءها وتؤمن لهم ادنى الحقوق من الطبابة الى التعليم الى غيرهما من المستلزمات”.

مصدر في وزارة الصحة أكد لـ “النهار” ان “على المواطن الالتزام بالقانون، فكما له حقوق عليه واجبات، لذلك من مسؤوليته دفع التأمين الالزامي للسيارة، وعندما لا يفعل ذلك عليه تحمل المسؤولية، ورغم عدم التزام رينا بالقانون غرّد وزير الصحة مؤكداً انه سيقوم بالتغطية ضمن المعايير المعتمدة”، وابدى المصدر تعجبه من تداول صور الفتاة وهي مغطاة بالدماء لحظة وقوع الحادث طالباً ان “يتم التوقف عن نشر صور كهذه في مواقع التواصل الاجتماعي”.

مصيبتان سقطتا على عائلة ياسين في الوقت ذاته، فبين وضع ابنتها الخطر وتأمين تكاليف علاجها كابوس تأمل الاستيقاظ منه بسلام، وإلى حينه تتمنى من الجميع الدعاء لرينا بالشفاء…