قبل إمتحاناته خطفه الموت بعمر الورود.. هكذا توفّي “مصطفى”

وقع حادث سير مروّع منتصف ليل الخميس – الجمعة على طريق عام جباع بين سيارة من نوع تيدا بيضاء اللون ودراجة نارية كان يقودها الشاب مصطفى شداد (20 عامًا) ما أدّى الى وفاته.

إشارةً الى أنّ الشاب من بلدة حارة صيدا، وقد نعاه أصدقاؤه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعبارات حزينة آسفة على رحيل شاب بعمر الورود بشكل مفاجئ.

ولفتوا الى أنّه كان يستعدّ لإجراء الإمتحانات، إلا أنّه رحل قبل التخرج.