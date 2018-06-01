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قيادي في التيار الوطني الحرّ يبيع وسام استحقاق منحه إياه عون

أخبار لبنان
المصدر: ليبانون ديبايت
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بعد ما ضجّت السّاحة السياسيّة المحليّة بخبر توقيع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مرسوم التجنيس لأكثر من مئة شخص من جنسيّات مختلفة أبرزها السورية والفلسطينية، غرّد القيادي العوني السابق بسام خضر آغا على حسابه عبر تويتر معلنًا بيع وسام الاستحقاق العوني الذي منحنه إياه عون عام 2005.

وقال: “بمناسبة بيع الجنسية اللبنانية وتبعات خطورتها ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الفساد في ظل العهد القوي، قررت بيع وسام الاستحقاق العوني الذي منحني إياه الرئيس عون 2005 بمناسبة توقيعي الميثاق وبصفتي عضو مؤسس للتيار وعضو الهيئة السياسية العليا ومنسق عام مدينتي طرابلس والميناء”.

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