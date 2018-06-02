بالصورة: مشهدٌ إنساني بطرابلس.. هذا ما فعله عنصرا قوى الأمن مع الطالب!

“إذا خليت الدني.. خربت”، مثلٌ شعبيّ لبناني ينطبق على هذه الحادثة الإنسانية التي كان أبطالها، عنصران من قوى الأمن الداخلي، وطالب في الشهادة المتوسطة.

ففي مشهد إنساني، حملَ العنصران الامنيان أحد الطلاب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة اذ يعاني من اعاقة حركية، وأوصلاه الى صفّه في مدرسة الجديدة للبنات في طرابلس، حيث حضر من أجل امتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه.

اسم الطالب غير معلوم حتى الساعة، ولا اسمي عنصري قوى الأمن، الا أن العمل الإنساني والروح الطيبة والخيّرة التي دفعت هؤلاء الى مساعدة الطالب في اتمام امتحاناته وتحقيق أحلامه رغم كلّ شيء.. هو المعلوم لدى الجميع والمؤكد!