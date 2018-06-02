موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


بالصور: تفاصيل مأساة لبنانية في أميركا.. “نادر” رحل تاركاً طفليْن

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0 280

لا يزال شبح حوادث السير يلاحق اللبنانيين في شتّى بقاع الأرض، وآخرهم الشاب الأربعيني إبن بلدة العين في بعلبك نادر محمد شحادي، الذي رحل في حادث مؤسف في ديربورن الأميركية، بحسب ما أشار موقع “بنت جبيل”.

وبحسب الموقع، إن شحادي أب لطفلين، وكان يعمل في شركة مختصة بعمليات سحب السيارات المتعطلة أو العالقة. وفي تفاصيل الحادثة المأساوية، كان نادر يقوم بعمله اليومي بسحب باص مدرسي معطلّ حين تعرض لحادث سيّر مؤلم، حيث إنحرفت سيارة كان يقودها شاب عشريني عن مسارها وإرتطمت بمؤخرة الباص المدرسي فصدم نادر، الذي توفي على الفور.

كما أصيب ثلاث أطفال بجروح خطيرةفي الحادثة ونقلوا بعدها إلى المستشفى للعلاج.

(بنت جبيل)

إقرأ ايضاً

“زياد” ركنَ سيارة في الضاحية لتفجيرها.. وآخرون عملوا على…

فضيحة الامتحانات الرسمية في حلبا… برسم وزير التربية

طقس متقلب وأمطار غزيرة: هكذا ستكون بداية حزيران..

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
اخبار مهمة

بعلبك ــ الهرمل: وينيّي الدولة؟

أخبار لبنان

“كنت أوعى إتفرّج على جمالك”: وجّه رسالة لزوجته ورحل.. تفاصيل جديدة عن…

أخبار لبنان

قبل إمتحاناته خطفه الموت بعمر الورود.. هكذا توفّي “مصطفى”

أخبار لبنان

بعد طارق وعبدالله.. “بول” جثة داخل سيارته في الضبية!