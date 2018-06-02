بالصور: تفاصيل مأساة لبنانية في أميركا.. “نادر” رحل تاركاً طفليْن

لا يزال شبح حوادث السير يلاحق اللبنانيين في شتّى بقاع الأرض، وآخرهم الشاب الأربعيني إبن بلدة العين في بعلبك نادر محمد شحادي، الذي رحل في حادث مؤسف في ديربورن الأميركية، بحسب ما أشار موقع “بنت جبيل”.

وبحسب الموقع، إن شحادي أب لطفلين، وكان يعمل في شركة مختصة بعمليات سحب السيارات المتعطلة أو العالقة. وفي تفاصيل الحادثة المأساوية، كان نادر يقوم بعمله اليومي بسحب باص مدرسي معطلّ حين تعرض لحادث سيّر مؤلم، حيث إنحرفت سيارة كان يقودها شاب عشريني عن مسارها وإرتطمت بمؤخرة الباص المدرسي فصدم نادر، الذي توفي على الفور.

كما أصيب ثلاث أطفال بجروح خطيرةفي الحادثة ونقلوا بعدها إلى المستشفى للعلاج.

(بنت جبيل)