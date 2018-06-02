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بالفيديو: فضيحة “الجنسية” تصل الى مذيعة الـOTV .. وهشام حداد يعلّق!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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لم تنته فصول قضية مرسوم التجنيس الجديد، والذي اصطلح ناشطو “التواصل الاجتماعي” على تسميته بالفضيحة.

وفي هذا السياق، كان لافتاً بالنسبة الى روّاد السوشيل ميديا، ما صدر عن قناة الـ OTV على لسان المذيعة ريتا نصور التي قللت من أهمية مرسوم التجنيس، قائلة “إن من يسمع كل هذه الضجة من اجل تجنيس 200 شخص يظن وكأننا منحناهم جنسية لا أعرف أي بلد، مضيفة: ماشي الحال وإن كانت الجنسية اللبنانية ثمينة لكن كلنا نعرف كم ان هذه الجنسية محدودة”.

هذا الكلام دفع مقدم البرامج والكوميدي هشام حداد الى التعليق عبر صفحته الخاصة على “تويتر بالقول: “تخبط ما بعده تخبط”.

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