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مفاجأة الويك آند.. أمطار وبرق ورعد والحرارة الى 7 درجات!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، وتتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: منخفض جوي يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية تترافق أحيانا ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

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يوم غد الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، تتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية والداخلية ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

– الحرارة على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الارز من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 10 إلى 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج . حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 28:05 ساعة غروب الشمس: 43:19

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