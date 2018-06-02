يعقوبيان: تمّ بيع الجنسية اللبنانية والأموال ستذهب الى جيوب المسؤولين

كشفت النائب بولا يعقوبيان أنها طالبت خلال الاستشارات النيابية بحكومة صغيرة تضّم سيدات وبإعطاء الأولوية لموضوع النفايات.

وعن مرسوم التجنيس استغربت يعقوبيان في حديث لإذاعة “صوت لبنان 93.3” إعطاء الجنسية في هذا الشكل، مؤكدة أنه تمّ بيعها وأموالها لن تذهب الى خزينة الدولة إنما الى جيوب المسؤولين.

ورأت ان المرسوم هرب في السر، مشيرة الى المطالب بنشره وتوضيح الصورة حوله بما أن المعايير التي اعتمدها ليست واضحة، وأعلنت أنها ستجتمع ببعض الحقوقيين لدرس إمكانية الطعن في هذا المرسوم.

وفي موضوع النازحين السوريين، اعتبرت يعقوبيان ان السفراء الأوروبيين لا يضغطون على لبنان ويعملون على تحييده عن المشاكل.