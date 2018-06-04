بالصورة: جنبلاط في سهرة من العمر.. “كان التّعاطي أفضل”!

نشر رئيس “الحزب التقدّمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، في سهرة عند أحد أصدقائه.
وعلّق جنبلاط على الصورة قائلاً: “سهرة من العمر عند صديقي عصام نصرالله في الجديدة بحضور أم عصام أطال الله عمرها وكلّ عائلتها المحبة الكريمة. وكم كانت ذكريات الماضي جميلة ترويها لنا أم عصام بهدوء ومحبة فتعود بنا إلى أيام الخير وحصاد القمح وغلال الزيتون والعنب حيث كان عمل الأرض شرفاً، وكان التعاطي بين اللبنانيين أفضل”.
سهرة من العمر عند صديقي عصام نصرالله في الجديدة بحضور ام عصام اطال الله عمرها وكل عائلتها المحبة الكريمة .وكم كانت ذكريات الماضي جميلة ترويها لنا ام عصام بهدوؤ ومحبة فتعود بنا الى ايام الخير وحصاد القمح وغلال الزيتون والعنب حيث كان عمل الارض شرف ،وكان التعاطي بين اللبنانيين افضل pic.twitter.com/nkoxBWpX3J
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 3, 2018