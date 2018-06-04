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بالصورة: جنبلاط في سهرة من العمر.. “كان التّعاطي أفضل”!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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نشر رئيس “الحزب التقدّمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، في سهرة عند أحد أصدقائه.

وعلّق جنبلاط على الصورة قائلاً: “سهرة من العمر عند صديقي عصام نصرالله في الجديدة بحضور أم عصام أطال الله عمرها وكلّ عائلتها المحبة الكريمة. وكم كانت ذكريات الماضي جميلة ترويها لنا أم عصام بهدوء ومحبة فتعود بنا إلى أيام الخير وحصاد القمح وغلال الزيتون والعنب حيث كان عمل الأرض شرفاً، وكان التعاطي بين اللبنانيين أفضل”.

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