بالصورة: مسجد في بلدة جنوبية.. يبعد 50 متراً عن فلسطين!

بكلّ الأساليب والإمكانيات المتاحة تحاول القرى الجنوبية اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلَّة مواجهة العدو الإسرائيلي المتربّص بأرض لبنان وثرواته.

في قرية الظهيرة التابعة لقضاء صور والتي تقع على الحدود مباشرة مع فلسطين المحتلَّة، يبصر مشروع جديد النُّور ضمن المسيرة التي ينتهجها أهالي المنطقة للصمود ومواجهة الغطرسة الإسرائيلية من خلف الحدود.

وبحسب المشرف على المشروع الشيخ الدكتور ناجي السويد فإن “المشروع الذي شارف على الإكتمال، يضمُّ مسجداً يبعد مسافة 50 متراً فقط عن الحدود مع فلسطين المحتلَّة، كما يضمُّ إضافة إلى المسجد طابقاً لغرف مخصّصة لتدريس الدّورات القرآنية، وسيتمّ استكماله ببناء مأذنة وتركيب بلاط وبياضات وأعمال الدهان والأبواب والنوافذ”، وناشد السويد “الجمعيات المهتمة وأهل الخير السعي لدعم إكمال المشروع لما فيه من تعزيز صمود أهل الجنوب من جهة، وتمكين أهالي البلدة التي تعاني من الإهمال الرسمي، من أداء عباداتهم وتعليم ابنائهم في مرفق حضاري لائق من جهة ثانية”.

المصدر: لبنان 24