بالصورة: منظّمة إجرامية دولية في لبنان.. هكذا تهرّب الكوكايين بالسوائل!

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في اطار قيام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بمتابعة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة لعدة اشهر، تمكنت الشعبة من تحديد هوية مجموعة افراد من جنسيات اجنبية ينتمون الى منظمة اجرامية دولية مختصة بتهريب كميات كبيرة من مادة الكوكايين الى لبنان، والتي تكون ممزوجة بسوائل – هذه المنظمة تتعتبر الوحيدة التي تهرب الكوكايين بهذا الاسلوب المعقّد – وموضوعة ضمن زجاجات كحول موضّبة داخل اكياس تابعة للسوق الحرة لأحد المطارات الاجنبية، بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش في العديد من المطارات الدولية.

وتبين انه عند وصول افراد العصابة المذكورة إلى لبنان كانوا يعملون على استئجار غرف في العديد من الفنادق المنتشرة على الاراضي اللبنانية، ويمكثون بداخلها لفترة وجيزة، يقومون في خلالها بفصل مادة الكوكايين عن السوائل وتحويلها الى مواد خام، ليصار الى بيعها لصالح تجار المخدرات اللبنانيين، مقابل مبالغ مالية بمئات الآلاف الدولارات.

وقد تمكنت هذه الشعبة من تحديد كامل هوياتهم وهي على الشكل التالي:

– ل. ر. (مواليد عام 1968، ايطالي)

– ن. ب. (مواليد عام 1959، ايطالي)

– ا. ب. (مواليد عام 1991، ايطالي)

– م. ا. (مواليد عام 1985، ايطالي)

– ا. ف. (مواليد عام 1993، برازيلي)

– ل. د. (مواليد عام 1980، برازيلي)

– ك. ب. (مواليد عام 1966، ارجنتيني)

– م. ت. (مواليد عام 1975، الماني)

ومن بين التجار اللبنانيين المرتبطين بالشبكة المذكورة المدعو: (ي. ش.، مواليد عام 1996) المطلوب للقضاء اللبناني بموجب 75 مذكرة عدلية بجرائم تجارة مخدرات، قتل، والذي اوقفته قوة خاصة من الشعبة بتاريخ 5/4/2018 في محلة المنصورية، بالتحقيق معه اعترف انه كان ينتقل من مكان سكنه في البقاع الى بيروت لاستلام المخدرات من الاشخاص الأجانب على متن سيارة عائدة للشيخ (غ. ز.، مواليد عام 1964، لبناني) الذي كان يعلم بعمليات تسليم المخدرات ويشارك فيها.

بتاريخ 17/5/2018، تم توقيف الايطالي المدعو (ل.ر.) لدى قدومه من البراغواي عبر مطار بيروت وضبط بحوزته 3 عبوات كبيرة الحجم بداخلها المادة السائلة التي تحتوي على الكوكايين الخام.

بنتيجة التحقيق معه، اعترف بانضمامه الى المنظمة المشار اليها والتي يرأسها (م. ت.)، وانه نفذ 20 عملية تهريب مخدرات الى لبنان، وكان يقوم بفصل مادة الكوكايين المهربة عن السوائل الممزوجة فيها، وان من بين الاشخاص الذين كانوا يستلمون منه المخدرات الشيخ (غ. ز.) والموقوف (ي. ش.)

بتاريخ 30/5/2018 وفي محلة ضهر البيدر، قامت قوة من شعبة المعلومات بتوقيف (غ. ز.)، خلال استماعه ، تم عرضه على الايطالي الموقوف، فأكد الاخير ان (غ. ز.) استلم منه المخدرات حوالي 7 مرات.

اودع الموقوفون الثلاثة القضاء المختص، بناء لاشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية”.