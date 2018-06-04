بالصور: كمية الحشيشة في الأوزاعي.. تغطّي ملعب كرة قدم!

بعد العملية النوعية التي نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي داخل مستودع في الأوزاعي، حيث ضبطت أكثر من 15 طناً من مادة الحشيشة موضبة في حاويات (غالونات) طلي معدة للتصدير للخارج، نشر الصحافي في جريدة “الأخبار” حسن علّيق صورتَيْن تظهران كمّية الحشيشة (بالأبيض والبنّي) وهي تغطّي أرضية ملعب كرة قدم تابع لشعبة المعلومات.

كمية الحشيشة المصادرة من الاوزاعي قبل يومين تغطي (بالأبيض والبني) أرضية ملعب كرة قدم تابع لفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي Publiée par Hasan Illeik sur dimanche 3 juin 2018