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سامر فوز يطلب سحب الجنسية اللبنانية… والداخلية ترد

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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علق المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات على الكتاب الصادر عن الأستاذ سامر فوز، الذي يطالب “بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس”، وأكد أنّ اسمه لم يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور أعلاه.

ويذكر انه تم التداول ببيان قيل انه صادر عن رجل الاعمال السوري سامر فوز جاء فيه: “نظراً لحالة الهجوم الإعلامي الذي تعرض له مرسوم التجنيس الأخير ورغبة مني في الخروج من السجالات اللبنانية الداخلية وتجنباً لتشكيل ايّ احراج لأي جهة تبنت حصولي على الجنسية اللبنانية معرفة منها انّ حاجتي للوثائق الرسمية اللبنانية سببه تجنب العوائق التي يتعرض لها المستثمر الأجنبي ورغبة مني في توسيع الاستثمارات العقارية والفندقية في لبنان فقد قرّرت الإلتماس من حضرتكم سحب اسمي من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس وذلك حرصاً على ما ذكرته سابقاً من استمرار العلاقة الطيبة ومصالح الأخوة والأصدقاء المتعرضين لهذا الهجوم الإعلامي”.

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