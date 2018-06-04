عامل ديليفري حاول اغتصاب طالبة ببيت للطلبة في السوديكو

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الى سنة وأربعة أشهر بعد التخفيض بحق المدعى عليه ط.د (سوري الجنسية) لإقدامه بالإكراه والعنف على ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق المدعية ب.د وهي طالبة أجنبية تقيم في بيت للطلبة في محلة السوديكو.

وكان المدعى عليه، وهو “عامل ديليفري” في أحد المتاجر الكبرى القريبة من “فواييه الطلبة”، حاول اغتصاب المدعية لدى توصيل “طلبية” اليها حيث تقيم، لكن محاولته باءت بالفشل عندما بدأت الطالبة بالصراخ والاستغاثة، فسارع الى نجدتها ناطور المبنى.