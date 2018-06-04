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فضيحة كبيرة يكشفها الوزير.. تهريب البنزين من سوريا الى لبنان

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، البيان الآتي:

“تبلغت من جهات موثوق بها أن عملية تهريب كميات من البنزين جارية حاليا من سوريا، وتبلغ نحو مليون ليتر، أي ما يوازي 50 ألف تنكة يوميا، الأمر الذي يشير إلى أن 10 آلاف ليرة لبنانية لكل صفيحة تخسرها مالية الدولة، وتصب في جيوب بعض المهربين.
وبلغت بدوري قيادة الجيش والجهات الجمركية والأمنية المختصة اليوم من أجل الوقوف عند هذه المسألة ومنعها والتصدي لأي محاولات تعد على المالية العامة. وقد لاقى ندائي هذا ترحيبا من الجهات المعنية التي أبدت استعدادا بملاحقة الموضوع ومنعه كليا وتوقيف الجناة”.

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