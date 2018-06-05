بالفيديو: حقيقة توقيف شيخ في “حزب الله” بتهمة المخدرات.. وآل زعيتر يتوعّدون!

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي خبر توقيف فرع المعلومات للمسؤول في “حزب الله” بمنطقة المتن الشمالي – الزعيترية الشيخ شوقي زعيتر بتهمة الاتجار بالمخدرات، علمًا أنّ زعيتر هو عضو المجلس المركزي في الحزب.

وأتى في الخبر المتداول ما يلي: “تم توقيف المدعو حسين الشل من قبل فرع المعلومات على الحدود السورية بسيارة كبيرة مليئة بالمخدرات. والمدعو حسين الشل هو المسؤول العسكري لحزب الله في بعلبك وبالتهمة نفسها تم توقيف الشيخ شوقي زعيتر”.

إحدى الصفحات غير الرسميّة على “فيسبوك” والمقرّبة من الشيخ زعيتر نفت الخبر، مؤكدةً أنّه عارٍ عن الصحة.

وجاء في الردّ: “هم يرمون إلى تشويه الصورة الجميلة والمتلئلئة في ميدان العلم والجهاد. نقول لهؤلاء الرعاع . خسئتم وخسىء من دفعكم الى هذا العمل المشين .فسماحته مربي الأجيال المؤمنة المجاهدة”.

بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)عمد بعض شياطين الانس الى زج قامة من قامات الوطن . سماحة… Publiée par ‎عشاق سماحة الشيخ شوقي زعيتر‎ sur lundi 4 juin 2018

كما نُشر فيديو لزعيتر قال فيه: “عرضت وسائل التواصل الإجتماعي صورًا أظهرت إلقاء القبض على تجار مخدرات ومن بينهم رجل معمّم، وعمد البعض الى الترويج بأنني أنا من أُلقي القبض عليه، فأطلب من المروّجين اتقاء الله في هذا الشهر، وسأتقدّم بشكوى عبر المحامي الخاص لأنني لا أقبل الإساءة بهذا الشكل”.

وأضاف: “أشكر من اتصل بي، وأنا متواجد في منزلي، أمّا الشيخ الموقوف فيجري التحقيق معه والأيام تثبت براءته، وآمل من المحبين عدم الردّ على المسيئين، فالقانون سيأخذ مجراه”.

بعد التطاول على سماحة الشيخ شوقي زعيتر حفظه الله واتهامه بإلقاء القبض عليه ، على خلفية خبر القاء القبض على شيخ يدعى (غ . ز) بترويج المخدرات . ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا ، وسيحاسب كل الذين يروجون لهذه الاخبار الملفقة بالقانون ، والتي تسمح لبعض مرتزقة الاعلام بالاصطياد بالماء العكر ، واتهام شخصية دينية على مستوى لبنان والعالم العربي وأحد أركان وأعمدة المقاومة الاسلامية في لبنان. ويعتبر هذا النوع من الاخبار خطيرا وخصوصا بهذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد ومحور المقاومةشاهد الفيديو 👇🏻 Publiée par ‎عشاق سماحة الشيخ شوقي زعيتر‎ sur lundi 4 juin 2018

توازيًا، فقد صدر بيان عن عشيرة آل زعيتر جاء فيه: “الشجر المثمر دائما يرشق بالحجارة، وأنت يا مولانا تاج على رؤوسنا وعلى رؤوس من يرضى ولا يرضى لأنك كالنجم الدري الساطع بأخلاقك ومواقفك وجهادك وعلمك”.

وأضاف البيان: “نحن معك وبصفّك و الى جانبك ، ظلموك في شهر الرحمة والغفران و أساءوا اليك بتهم لا تمس بك لا من قريب و لا من بعيد. انت رحيم و لكننا لن نرحم و من يمس كرامتنا سندوس على كرامته وعلى لسانه لانك الشرف للشرف و لمفخرة للامة والعز لعشيرتنا”.

وأردف آل زعيتر في بيانهم قائلين: “فليعلم كل المسيئين انهم اخطأوا بحقك، وانك لست الشخص المقصود”.

وختموا بالقول: “نحن أبناء عشيرة زعيتر نكرر ونطالب دولتنا الكريمة وبالأخصّ مكتب الجرائم المعلوماتية بالعمل على كشف من وراء هذه المهزلة والتعدي على حرماتنا والمس بسمعة شيخ الوطن والعشيرة المسؤول في حزب الله سماحة الشيخ شوقي زعيتر وإلا سوف نتخذ اجراءاتنا الخاصة وقد أعذر من أنذر”.