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خبر سار للبنانيين: المونديال مجاناً على تلفزيون لبنان

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المصدر: وكالات
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 أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي أن تلفزيون لبنان سينقل “المونديال” مجانا على جميع الاراضي اللبنانية بعد اتفاق حصل في بيت الوسط بعد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والتي تضم الى الرياشي وزيري الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح والشباب والرياضة محمد فنيش.

وقال الرياشي بعد الاجتماع:”ان اللبنانيين سيشاهدون المونديال في كل لبنان من الناقورة الى النهر الكبير، مشيرا الى ان تلفزيون لبنان سينقله مجانا”.

وأضاف:”هناك حاجة وطنية عامة ليشاهد كل اللبنانيين المونديال”، لافتا الى “ان الاتفاق الموقع مع شركة سما يحفظ حقوق الشركات ومقدمي الخدمة، كما ان هناك اتفاقا على اسعار متهاودة للمطاعم”.

وشدد على “حق المواطنين بمشاهدة المونديال وعلى وقف اي مشروع قرصنة وتعد”.

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