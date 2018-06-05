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قضيّة الشيخ المسؤول بـ”حزب الله” وعلاقته بالمخدرات تتفاعل.. وهكذا ردّ عبر “لبنان 24”

أخبار لبنان
المصدر: لبنان 24
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لا تزال قضيّة الشيخ شوقي زعيتر تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي، وهو رجل الدين والمسؤول في “حزب الله” بمنطقة المتن الشمالي – الزعيترية، والذي استهدفته شائعة حول توقيفه بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ووفقًا للخبر المتداول، فقد “تم توقيف المدعو حسين الشل من قبل فرع المعلومات على الحدود السورية بسيارة كبيرة مليئة بالمخدرات. والمدعو حسين الشل هو المسؤول العسكري لـ”حزب الله” في بعلبك وبالتهمة نفسها تم توقيف الشيخ شوقي زعيتر”.

وتعليقًا على الخبر، أوضح الشيخ زعيتر في حديثٍ لـ”لبنان 24″ أنّ هناك تشابهًا بالإسم مع رجل الدين الموقوف بهذه القضيّة، والذي لا يزال رهنَ التحقيق.

وأكّد أنّ محبيه ردوّا على مواقع التواصل الإجتماعي على الشائعات المُغرضة، مشيرًا إلى أنّ الحزب مستهدف من ورائها، فاسمه لم يُذكر بشكل شخصي، إنّما انتشر المسمّى الوظيفي له في الحزب، من أجل ربط قضية المخدرات به.

وقال إنّه سيتقدّم بدعوى ضد المسيئين، ولديه بعض الأسماء التي كانت وراء نشر خبر توقيفه.
وبحسب المصادر، فإنّ بعض ناشري هذه الشائعة هم مقرّبون من مرشحين واجهوا “حزب الله” خلال الإنتخابات النيابيّة.

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وطالب الشيخ زعيتر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالتحقّق من المعلومات قبل البدء بتداولها، فالناس لا ترى الحقيقة، وعليهم إتقاء الله في هذا الشهر الفضيل، بحسب زعيتر.

المصدر: لبنان 24

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