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إفادة كاذبة.. ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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إدّعت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب على طبيب الأعصاب والدماغ المختص بطب الأطفال غ.ح بجرم إعطاء إفادة كاذبة أمام النيابة العامة في بيروت في قضية الطفلة صوفي مشلب وأحالته الى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا للمحاكمة.

وجاء في الاحالة التي حملت الرقم 18466 ما يلي: “ندعي بحق غسان غ.خ. (مواليد 1971 لبناني) لمحاكمته عما اسند اليه بموجب المادة 408 عقوبات”.

ويحاكم بالملف أربعة أطباء والمستشفى الجامعي في بيروت الذي يعملون فيه، على خلفية التسبب بضرر دماغي وكلوي دائمين للطفلة ما حرمها الحركة وعطل حواسها مدى الحياة.

وكانت التحقيقات أظهرت أن صوفي، التي أدخلت المستشفى بعمر شهر في حزيران 2015، خضعت لعلاج تضمن سلسلة من الاخطاء الطبية منها التسرع في إخضاعها لعملية جراحية غير طارئة.

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