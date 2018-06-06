برّي: لم أعلم بمرسوم التجنيس… وهنا تكمن العقدة الحكوميّة

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في حديث لقناة “MTV”، على “ضرورة تأليف الحكومة الأمس قبل اليوم”، متمنياً أن يحصل ذلك قبل العيد. وأضاف: “لم أتدخل في التأليف لأنّ أحداً لم يطلب منّي”. وقال: ليس هناك عقد في تأليف الحكومة بل هناك عقدة مسيحية مسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”، بحسب ما نقل اليه الرئيس الحريري. وكشف أنّ “الرئيس ميشال عون اقترح حكومة تتألف من 32 وزيراً”.

وعن مرسوم التجنيس، لفت بري إلى أنّه لم يكن على علم به إلّا من الإعلام ولم يتدخل أبداً في هذا الملف. وكشف في مجال آخر، عن “عرض إسرائيلي وصلنا عبر موفد أميركي بشأن ترسيم الحدود برّاً وبحراً يتضمن مزارع شبعا”.