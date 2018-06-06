موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


برّي: لم أعلم بمرسوم التجنيس… وهنا تكمن العقدة الحكوميّة

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0 155

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في حديث لقناة “MTV”، على “ضرورة تأليف الحكومة الأمس قبل اليوم”، متمنياً أن يحصل ذلك قبل العيد. وأضاف: “لم أتدخل في التأليف لأنّ أحداً لم يطلب منّي”. وقال: ليس هناك عقد في تأليف الحكومة بل هناك عقدة مسيحية مسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”، بحسب ما نقل اليه الرئيس الحريري. وكشف أنّ “الرئيس ميشال عون اقترح حكومة تتألف من 32 وزيراً”.

وعن مرسوم التجنيس، لفت بري إلى أنّه لم يكن على علم به إلّا من الإعلام ولم يتدخل أبداً في هذا الملف. وكشف في مجال آخر، عن “عرض إسرائيلي وصلنا عبر موفد أميركي بشأن ترسيم الحدود برّاً وبحراً يتضمن مزارع شبعا”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

إفادة كاذبة.. ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟

أخبار لبنان

خطف فتى لبناني في سوريا

أخبار لبنان

للمرة الثانية… لبناني في دبي يفوز بجائزة يانصيب قيمتها مليون دولار!

أخبار لبنان

صور إباحية وأرقام نساء.. إحذروا من قرصنة “واتسآب” الخاص بكم