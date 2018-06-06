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خطف فتى لبناني في سوريا

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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تعرض الجوال في كشافة التربية الوطنية مصطفى دياب لعملية خطف يوم الاثنين الماضي في سوريا، بحسب ما اعلنت مفوضية الاعلام في كشافة التربية الوطنية عبر صفحتها على موقع “فايسبوك”.

وقالت مفوضية الاعلام : “وردتنا معلومات تفيد بان عملية الخطف حصلت في ادلب وليس في الرقة”، موضحة ان الشاب دياب كان برفقة والدته وشقيقه في زيارة عائلية وقد تم اعتراض سيارة التاكسي التي كانت تقلهم من سيارة مجهولة فيها عدد من المسلحين.

وكانت مفوضية الاعلام اشارت في وقت سابق الى ان دياب ولد من اب لبناني ومن ام سورية وقد خطف اثناء زيارته لوالدته وان الجهة الخاطفة تتواصل مع ذويه وتطالب بفدية مهددة بقتله.

وناشدت مفوضية الاعلام المسؤولين وكل من لديه الامكانية في المساعدة العمل لاطلاق سراح دياب واعادته الى لعائلته في لبنان سالماً.

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