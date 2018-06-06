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سعيد: إقتراح إسرائيل للدولة اللبنانية عرض يستحق الدراسة

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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اعتبر منسق عام الأمانة العامة لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد في تغريدة عبر “تويتر” أن “إقتراح إسرائيل للدولة اللبنانية ترسيم الحدود البريّة و البحريّة و إنهاء الصراع مقابل الإستثمار بالنفط و الغاز بكلام آخر لا استثمار خارج السلام”، مشدداً على أنه “عرضٌ يستحق الدراسة الدقيقة و شجاعة السير به اذا تأمنت كل عناصر سيادة و استقلال لبنان”.

وفي تغريدة أخرى، أشار إلى أن ” صحيفة الأخبار تشيد بمزايا المحكمة الدولية بعد استماعها لشهادة النائب جميل السيّد”، مؤكداً على “دعمنا المطلق للمحكمة و اننا نقبل كل ما يصدر عنها و الآن و قد اكتشفتم”أفضالها” وننتظر دعمكم لها”.

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