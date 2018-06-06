سعيد: إقتراح إسرائيل للدولة اللبنانية عرض يستحق الدراسة

اعتبر منسق عام الأمانة العامة لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد في تغريدة عبر “تويتر” أن “إقتراح إسرائيل للدولة اللبنانية ترسيم الحدود البريّة و البحريّة و إنهاء الصراع مقابل الإستثمار بالنفط و الغاز بكلام آخر لا استثمار خارج السلام”، مشدداً على أنه “عرضٌ يستحق الدراسة الدقيقة و شجاعة السير به اذا تأمنت كل عناصر سيادة و استقلال لبنان”.

وفي تغريدة أخرى، أشار إلى أن ” صحيفة الأخبار تشيد بمزايا المحكمة الدولية بعد استماعها لشهادة النائب جميل السيّد”، مؤكداً على “دعمنا المطلق للمحكمة و اننا نقبل كل ما يصدر عنها و الآن و قد اكتشفتم”أفضالها” وننتظر دعمكم لها”.