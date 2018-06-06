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صديقان لم يفرّقهما الموت.. “محمد” لحقَ بـ”أحمد” والحزن يلفّ شبعا

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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جمعت الأستاذ أحمد نبعة والشاب محمد غازي ماضي صداقة كبيرة، حتى أنّ الموت لم يفرّقهما.

فقد وقع حادث سير مروّع بين سيارة من نوع “كيا” و”جيب شيروكي” على طريق ضهر الاحمر- المصنع، أودى بحياة الشاب أحمد نبعة فيما جُرح صديقه محمد ماضي، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة.

وقد نعى أهالي شبعا الشابين اللذين تتحضّر البلدة لزفّهما ظهر اليوم الأربعاء.

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Publiée par Jamil A Daher sur mardi 5 juin 2018

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