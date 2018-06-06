لبنانية أرادت تطليق زوجها.. فتصوّرت عارية مع عشيقها وإليكم الصدمة الكبيرة!

بكل بساطة وبإختصار شديد لم تجد اللبنانية “هناء” (إسم مستعار) ابنة الـ25 سنة، طريقة أسرع للتخلص من حياتها الزوجية سوى اللجوء إلى تصوير نفسها عارية في السرير مع عشيقها الذي لا يتجاوز الـ22 سنة بحسب معلومات موقع “رادار سكوب”.

لا بل أكثر من ذلك فقد إستغلت طفلتها التي لا تتجاوز 3 سنوات في مقاطع الفيديو مع عشيقها حيث تظهر الطفلة في إحدى المقاطع وعشيق الوالدة يقبّلها على فمها ثم يقبل الأم…

الوالد الذي شاهد جميع المقاطع الحميمية على هاتف زوجته توجّه إلى القضاء للإدعاء على زوجته بجرم ” الزنى ” التي إستغلت أيضا طفلتها.

وفي مجريات التحقيق مع الزوجة إعترفت بما أقدمت عليه عازية السبب إلى أنها أرادت الحصول على الطلاق من زوجها وارتأت انها الطريقة الوحيدة التي قد تسرّع طلاقها امام المحكمة الروحية. وقالت انها لجأت الى هذه الطريقة بسبب تعرضها وابنتها للتعنيف على يد زوجها وفق التفاصيل التي حصل عليها “رادار سكوب”.

وقد أخلي سبيل الزوجة والعشيق على أن تتابع سير المحاكمات في جنايات بعبدا حتى صدور الحكم النهائي.

المصدر: رادار سكوب