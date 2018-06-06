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للمرة الثانية… لبناني في دبي يفوز بجائزة يانصيب قيمتها مليون دولار!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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لعب الحظ لصالح مغترب لبناني يعيش في دبي للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز بمبلغ قيمته مليون دولار (3.67 مليون درهم إماراتي) في سحب علني أمس الثلاثاء.

وأعلن عن فوز موسى موسى حسن، بجائزة أحدث المليونيرات في سوق دبي الحرة، خلال السحب الأخير في مطار دبي الدولي.

وفازت تذكرته رقم 0742 بالجائزة الكبرى، التي تبلغ مليون دولار. وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها حسن البالغ من العمر 73 عاما موعدا مع الفوز. ففي نوفمبر 2012، حصل خلال سحب مشابه على مليون دولار أيضا.

لكنه على ما يبدو، لم يتوقف عن شراء تذاكر اليانصيب منذ ضربته الأولى. وكان مشاركا منتظما في السحب لبعض الوقت، وقد جعله فوزه الأخير الشخص السابع الذي يحالفه الحظ مرتين في نفس القرعة.

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