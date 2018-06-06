نشر عسكريين روس قرب الحدود اللبنانية.. خطوة أغضبت “حزب الله”

قال مسؤولان في التحالف الإقليمي الداعم لدمشق إن نشر عسكريين روس في سوريا قرب الحدود اللبنانية هذا الأسبوع أثار خلافا مع قوات مدعومة من إيران، منها “حزب الله”، الذي عارض هذه الخطوة غير المنسقة.

وقال أحد المسؤولين، وهو قائد عسكري، في تصريح لرويترز، شرط عدم نشر اسمه، إنه جرى حلّ الموقف الثلاثاء، عندما سيطر جنود من الجيش السوري على ثلاثة مواقع انتشر بها الروس قرب بلدة القصير في منطقة حمص يوم الاثنين.

وبدا أنها واقعة منفردة تصرفت فيها روسيا من دون تنسيق مع حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد المدعومين من إيران. وكان الدعم الإيراني والروسي حاسما للأسد في الحرب. وقال القائد العسكري: “الخطوة غير منسقة”. وتابع: “تمّ حلّ القصة ورفضنا هذه الخطوة، والجيش السوري ينتشر على الحدود من الفرقة 11″، مضيفا أن مقاتلي حزب الله لا يزالون بالمنطقة.

ولم يرد تعليق من الجيش السوري بشأن الحادث. ودعت إسرائيل الحكومة الروسية لكبح جماح إيران في سوريا، حيث شن الجيش الإسرائيلي هجمات متعددة ضد حزب الله وغيره من الأهداف، التي وصفها بأنها مدعومة من إيران.

(رويترز – عربي 21)