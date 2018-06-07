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بالإسماء والتفاصيل هذا هو مرسوم التجنيس السرّي الذي أثار غضب اللبنانيين!!!

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المصدر: وكالات
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات على موقعها الإلكتروني المرسوم رقم 2942: قبول في الجنسية اللبنانية (مرسوم التّجنيس) وفيه أسماء الأشخاص الأجانب الذين يشملهم القرار.

وتنصّ المادة الأولى من القرار على قبول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب التجنّس بالجنسية اللبنانية المقدّمة من هؤلاء الأشخاص، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. ويتضمن المرسوم عدداً من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية في التحقيقات الأولية التي جرت والتي يتم حالياً التدقيق بمدى صحة هذه المعلومات، بحسب ما أعلنت الداخلية، وذلك من ضمن التحقيق الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام في باقي الأسماء الواردة في المرسوم.

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