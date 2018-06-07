بعد الحر تحضروا لمفاجأة حزيران: أمطار وعواصف رعدية.. هكذا يودعنا رمضان!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الموجة اللاهبة تسيطر على شبه الجزيرة العربية بسبب تمركز المنخفض الهندي الموسمي بين الرياض ودول الخليج وقد وصلت درجات الحرارة في المنطقة الى 48,5 درجة ما دفع بالكتل الحارة الى التمدد نحو جدّة ومكة المكرّمة (44 درجة)، والأردن (38 درجة)، لكنّ النشاط سيبدو واضحاً ظهر الخميس في دمشق والبقاع وحمص ويبرود، حين ستصل الحرارة الى 36 درجة مئوية، قد يعتقد الكثيرون انّ الصيف قد بدأ، وانتهى زمن الأمطار، لكن مفاجأة حزيران غير المنتظرة، ستفاجئ الذي يودّعون شهر رمضان، لأنهم سيعيشون أجواءاً شتوية، ستحمل معها رائحة الشتاء: أمطار غزيرة بعض الأحيان، وسيول، عواصف رعدية، نشاط في سرعة الرياح وتساقط للبرَد، والسبب هو التالي:

سيطرة المنخفض الهندي الموسمي على شبه الجزيرة العربية وتدّني قيم الضغط الجوّي الى 996hpa

ارتفاع قيم الضغط الجوّي فوق غرب روسيا والبحر الأسود الى 1013hpa

هبوب رياح شمالية باردة من الضغط الأعلى الى الأدنى

تصادم تيارات الشمال الباردة بالجنوبية الشرقية الحارة بين فلسطين وتركيا

تشكل حالات عدم استقرار فوق لبنان وقبرص ومنخفض جوّي فوق تركيا

تغيّر سريع في الطقس، وانخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4 درجات ساحلاً و 9 درجات بقاعاً

تساقط للأمطار مصحوبة بالبرَد (امطار شبه شاملة الى محلية من ظهر الثلاثاء حتى صباح الخميس) مع عواصف رعدية وسرعة رياح تصل الى 55 كلم في الساعة.

امّا طقس يوم الجمعة فمشمس وحار بخاصة في البقاع والساحل الشمالي.

الحرارة على الساحل : من جبيل الى صيدا وصور 31/23

من البترون الى طرابلس: 35/25

الجبال 1200 متر: 26/18

البقاع: 34/19

الرطوبة: 50 الى 65٪؜

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرياح: شمالية غربية مصدرها تركيا حيث وصلت درجات الحرارة الى 38 درجة، تتحوّل بعد الظهر الغربية سرعتها 25 كلم في الساعة.

إذا استمتعوا بطقس الويك اند الحار قبل عودة الشتاء.