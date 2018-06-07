محافظ بيروت: يمنع رفع أعلام الدول المشاركة بالمونديال تحت طائلة الملاحقة الجزائية!!

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب البلاغ التالي:

“لمناسبة قرب حلول مباريات كأس العالم لكرة القدم، نلاحظ ان عددا كبيرا من المواطنين عمد الى رفع اعلام بعض الدول الاجنبية المشاركة في هذه المباريات على واجهات منازلهم وضمن الاملاك العامة وعلى اعمدة الانارة وسواها.

ان هذا العمل، فضلا عما يثيره من حساسيات بين اللبنانيين المؤيدين لهذا الفريق او ذاك من تلك الدول، فانه يخالف احكام القانون الصادر بتاريخ 19/10/1945 الذي يحظر في مادته الاولى رفع اي علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية.

ان محافظ مدينة بيروت، اذ يعول على الحس الوطني السليم للمواطنين اللبنانيين في بيروت يطلب منهم عدم رفع اي علم للدول المشاركة في هذه المباريات ضمن محافظة مدينة بيروت باستثناء العلم اللبناني على انه سوف تتم إزالة اي اعلام مخالفة مع احالة المخالفين امام النيابة العامة لملاحقتهم جزائيا، فضلا عن تكبيدهم تكاليف الازالة على نفقتهم”.