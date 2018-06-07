موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


هذا هو الحليف الذي سيلتقيه نصرالله قريباً؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله
0 184

في اطار اللقاءات السياسية التي يعقدها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بغية اعادة وصل ما انقطع بين حلفاء الحزب، علِم “لبنان 24” من مصادر مطلعة ان اللقاء المقبل لنصرالله سيكون مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

دهم عدد من محطّات المحروقات في البقاع.. لمكافحة عمليات التهريب!

أخبار لبنان

بعد الحر تحضروا لمفاجأة حزيران: أمطار وعواصف رعدية.. هكذا يودعنا رمضان!

أخبار لبنان

بعد 7 أشهر.. جنى بو ذياب الى الحرية وتكشف مَنْ فبرك ملفّها

أخبار لبنان

الأمن العام ينشر مرسوم التجنيس؟