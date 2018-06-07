هذا هو الحليف الذي سيلتقيه نصرالله قريباً؟

في اطار اللقاءات السياسية التي يعقدها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بغية اعادة وصل ما انقطع بين حلفاء الحزب، علِم “لبنان 24” من مصادر مطلعة ان اللقاء المقبل لنصرالله سيكون مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.