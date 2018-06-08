“ويك اند” حار يليه رعود وأمطار.. استعدوا لأجواء شتوية تستمر 3 أيام!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الموجة المدارية الحارة تسيطر على شمال شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية، وتطال تركيا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتسبّب ارتفاعاً بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية تلامس 35 درجة تترافق مع انخفاض بنسبة الرطوبة وصلت الى 20%.

يستمر الجوّ الحار حتى صباح يوم الإثنين بحيث سينقلب الطقس بشكلٍ سريع وبأقل من 24 ساعة الى معتدل ساحلاً وبارد جبلا وبقاعاً فتستعد الأجواء لحالات عدم استقرار سوف تنتج عن تسرّب رياح شمالية باردة تصطدم بالجوّ اللاهب الذي سببه تمدد المنخفض الهندي الموسمي نحو سيناء، اضف الى انحراف المنخفضات الأوروبية نحو تركيا ما يساهم بعودة الأجواء الشتوية الى لبنان لثلاثة ايام؛ امطار محلية غزيرة بعض الأحيان، عواصف رعدية وتساقط غزير للبرَد واشتداد بسرعة الرياح،

هكذا وسم التاريخ ربيع 2018، فصل الأمطار والخيرات، على عكس فصل الشتاء.

طقس لبنان والمنطقة ليوم السبت، مشمس وحار.

الحرارة على الساحل من جبيل الى صور: 30/31 نهاراً و 24 ليلاً

من البترون الى طرابلس 34/35 درجة نهاراً و 25 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 26/19

في البقاع: 35/24

الرطوبة ساحلاً: 70%

الرطوبة بقاعاً: 25%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كلم في الساعة تنشط مساء في عكار لتصل الى 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي 1012hpa