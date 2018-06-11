إعلان “mazza” يثير الجدل في لبنان.. لسبب غريب!

تلقى وزير الإعلام ملحم الرياشي، شكاوى عدة حول بث اعلان لمشروب (مزة mazza) على شاشات التلفزة، وقد أحال الشكاوى على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الذي تلقى بدوره رئيسه شكاوى واحتجاجات من عدة مواقع الكترونية ومواطنين لبنانيين عن بث هذا الاعلان.

وقد جاء في الشكوى: “يتضمن الاعلان دعوة لتلاميذ المدارس من عمر 15 سنة والنساء الحوامل والشباب وكبار السن والمحجبات، للشرب بحجة ان المشروب غير كحولي. وتجدر الاشارة الى انه في الاعلان كل من يشرب هذا المشروب يهز رأسه بطريقة غير طبيعية مما يوحي ان المشروب يدفع لمثل هذه الحالة. هذا يعني ان هناك تناقضا بين ان المشروب غير كحولي وما يؤدي اليه.

يلفت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نظر المؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بواجباتها، ويطلب من الجهة التي تملك هذا المشروب أن تعيد النظر في هذا الاعلان، مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات اصحاب الشكاوى”.

وقد طلب وزير الاعلام من رئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ متابعة هذه القضية.