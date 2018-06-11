القدر يعيد لعبته المأساوية.. الموت خطفَ “علاء” بعد شقيقه وقت الافطار!

وكأن لعنة حوادث الموت المأساوية تلاحق عائلة السيد علي ياسين من جبال البطم الجنوبية فتقطف منها شقيقين بعمر الورود، فبعد الحادث المروع الذي وقع منذ تسع سنوات وأودى بحياة الشاب محمد علي ياسين (17 عامًا)، عاد القدر اليوم ليلعب لعبته المأساوية الباردة والقاسية وليخطف بدون رحمة الشاب علاء علي ياسين (28 عامًا) بعد حادث سير مروع تعرض له في زامبيا.

والفقيد يعمل في حدادة البويا والسيارات في زامبيا مع شقيقه حسن وقد وقع الحادث معه الأحد، في وقت الافطار ليودي بحياته على الفور.

ينقل جثمان الفقيد الى لبنان ليوارى الثرى في بلدته جبال البطم في موعد يحدد لاحقاً.

المصدر: يا صور