المقاييس انقلبت في حزيران: أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة.. “شتوية” في 3 أيام!

الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان قيم الضغط الجوّي فوق لبنان وفلسطين تدنّت الى 1004hpa ووصلت فوق سوريا والأردن الى 1000hpa وشمال المملكة السعودية الى 999hpa، ما يشير الى تعرّض الشرق الأوسط لهبوب رياح ناشطة باردة ورطبة من بعد ظهر الإثنين ولغاية مساء الخميس ستصل سرعتها الى 50 كلم في الساعة، مصدرها ايطاليا واليونان ووسط اوروبا وسوف تسبب بتدني درجات الحرارة في كافة المناطق المذكورة.

وسوف يشكل تصادم هذه الرياح، بالتيارات الحارة التي تمددت نحو سيناء وسوريا والبقاع نتيجة نشاط المنخفض الهندي الموسمي الحار، حالة عدم استقرار لثلاثة ايام بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بين فلسطين ولبنان وقبرص، سينتج عنها ما يلي:

-طقس غائم بعد ظهر الإثنين يتهيأ للأمطار بين مساء الإثنين وفجر الثلاثاء مع عواصف رعدية فوق الساحل.

-انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 7 درجات مئوية.

-تشكل عواصف رعدية فوق الساحل الجنوبي والوسط والشمالي وتتعمّق نحو البقاع والجبال الغربية.

– اشتداد بسرعة الرياح لتلامس 50 كلم في الساعة

– يتحوّل البحر الى مائج (3 امتار)

– تتساقط الأمطار الغزيرة على الشكل التالي:

* الحصة الأولى: الساحل الشمالي والجبال الشمالية والضنية وعكار، والساحل السوري، البقاع الشمالي الشرقي، الجبال الغربية المطلة على الساحل.

* الحصة الثانية: صيدا وصور ومرجعيون وجزين والبقاع الغربي والساحل الفلسطيني

حصّة البرَد: المناطق التي سيطالها البرَد: الجبال المتنية والكسروانية، مناطق زغرتا وبشري والضنية وعكار وبعلبك وجوارها، وستكون مصحوبة بعواصف رعدية متواصلة.

الحرارة على الساحل 25/26 نهاراً و 20 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 25/17

الرياح جنوبية غربية تتحوّل الى غربية ناشطة من بعد ظهر الإثنين.

الرطوبة 92%

الضغط الحوي: 1004hpa