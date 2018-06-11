تسلّل ليلاً عند جارته فداهمه زوجها بالساطور

سمر يموت – لبنان 24

ما إن أحسّ “أ” برغبة في ممارسة الجنس حتى وقع خياره على جارته التي تقيم على السطح. بهدوء تام تسلّل الى غرفتها متسلّقاً سطح البناية المجاورة، فوجدها نائمة على الأرض والى جانبها طفلها الصغير. استيقظت الجارة على صوت حزام سروال جارها عندما كان يحاول فتحه فبدأت بالصراخ. دقائق قليلة حتى وصل الزوج الى المكان فكان ساطور الأخير له بالمرصاد.

فصول هذه القضية وردت في وقائع قرار ظنّي جاء فيه :

يقيم “أ.أ”(مواليد 1986) في احدى البنايات في محلّة كليمنصو، وقد راودته فكرة ممارسة الجنس مع جارته “م.م” المقيمة في غرفة على السطح من البناء ذاته، فتوجّه نحو السطح وتسلّق سطحاً آخر للوصول الى الغرفة المقصودة والتي دخلها بعدما شاهد بابها مفتوحاً، وقد وجد الجارة ممدّدة على الأرض والى جانبها طفلها الصغير يلهو. اقترب منها لممارسة الجنس بعدما فكّ حزام وسطه، فتنبّهت له وبدأت بالصراخ، ما دفعه الى التوقّف عن متابعة ما عزم عليه راجياً إيّاها عدم إخبار زوجها بالأمر وغادر الغرفة متوجّهاً الى منزله.

مرّت عشر دقائق قبل أن يحضر الزوج “ع.م” (مواليد 1989، سوري) من عمله مذهولاً ممّا أخبرته إيّاه زوجته على الهاتف، فسارع الى بيت الجار “أ.أ” الكائن في الطابق الأوّل وأقدم على ضرب الأخير بساطور أحضره معه مما تسبّب له بجروح استدعت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

“أ.أ” اعترف بأنّه كان ينوي ممارسة الجنس مع جارته وأنّ زوجها ضربه بالساطور على رأسه في حين نفى “ع.م” ما أسند اليه مدلياً أنّه هدّد “أ” بالساطور من دون أن يضربه به.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب طلب في قراره الظني عقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات للمدعى عليه “أ.أ” لإقدامه على محاولة ممارسة الجنس مع غير زوجته الإ أنّ ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون ذلك، وطلب عقوبة السجن حتى 6 أشهر للزوج “ع.م” بتهمة ضرب المدعى عليه الأول وإيذائه وأحال الإثنين أمام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة.