“لا تدخّل سعودي في تشكيل الحكومة”

لفتت صحيفة “الجمهورية” إلى أن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، اتّهَم المملكة العربية السعودية بـ”التدخّل في التشكيل من أجل إضعاف المقاومة”. وقال: “إنّ السياسة السعودية لم توفّر أحداً من شرّها، فهي لا تزال تشكّل تهديداً مباشراً للوفاق الوطني اللبناني ولاستقرار الحياة السياسية في لبنان”. وأكّد “أنّ لبنان لن يكون ساحةً للإملاءات والوصاية والهيمنة السعودية”.

وتعليقاً على كلام قاووق اكتفَت مصادر “المستقبل” بالتأكيد مجدّداً أن “ليس هناك أيُّ تدخّل سعودي لا مباشَر ولا غير مباشر في تشكيل الحكومة”، مشيرةً في الوقت نفسِه إلى استمرار المشاورات لتأليف الحكومة العتيدة.