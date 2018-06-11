موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


“لا تدخّل سعودي في تشكيل الحكومة”

أخبار لبنان
المصدر: الجمهورية
0 1

لفتت صحيفة “الجمهورية” إلى أن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، اتّهَم المملكة العربية السعودية بـ”التدخّل في التشكيل من أجل إضعاف المقاومة”. وقال: “إنّ السياسة السعودية لم توفّر أحداً من شرّها، فهي لا تزال تشكّل تهديداً مباشراً للوفاق الوطني اللبناني ولاستقرار الحياة السياسية في لبنان”. وأكّد “أنّ لبنان لن يكون ساحةً للإملاءات والوصاية والهيمنة السعودية”.

وتعليقاً على كلام قاووق اكتفَت مصادر “المستقبل” بالتأكيد مجدّداً أن “ليس هناك أيُّ تدخّل سعودي لا مباشَر ولا غير مباشر في تشكيل الحكومة”، مشيرةً في الوقت نفسِه إلى استمرار المشاورات لتأليف الحكومة العتيدة.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

هذه هي مطالب “أمل”- “حزب الله” و”الاشتراكي”…

أخبار لبنان

شاب شبه عار يحاول الانتحار في مطار بيروت!

أخبار لبنان

تسلّل ليلاً عند جارته فداهمه زوجها بالساطور

اخبار مهمة

لا حكومة هذا الاسبوع.. وهذه الحقيبة التي عُرضت على “القوات”