معاكسة فـ”خلاف عاطفي” بين فتاة وشاب في المتن.. والنتيجة 3 جرحى!

وقع إشكال في منطقة بعبدات – المتن، بعد ظهر الأحد، ما لبث أن تطوّر الى إطلاق نار نتج عنه 3 جرحى نقلوا الى مستشفى بحنس.

وبحسب المعلومات الاولية التي نشرها “رادار سكوب”، فقد وقع الإشكال نتيجة “خلاف عاطفي” بين شاب من آل “شديد” وفتاة من آل “الخوري” مما دفع الاخيرة الى الإتصال بوالدها وإبلاغه عن تعرضها للضرب والمعاكسة من قبل “شديد”.

عندها توجه والد الفتاة الى موقع الحادث، ليتطور الإشكال الى تدافع ورمي بالحجارة الامر الذي دفع ا.الخوري (والد الفتاة) الى اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه كل من ش.شديد (اصابة بخاصرته) وابنه ا.شديد (اصابة برقبته وظهره) وعلى صهره، وفر الوالد الى جهة مجهولة. فيما تم نقل الجرحى بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى بحنس بعد حضور الاجهزة الامنية واتمامها الإجراءات القانونية.

(رادار سكوب)