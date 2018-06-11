منخفض جوي آت من تركيا.. “برق ورعد وريح” في عز حزيران!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا ومن المتوقع ان تشتد في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتنشط الرياح احيانا، كما يتكون الضباب ليلا على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا ومن المتوقع ان تشتد في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون مصحوبة ببرق ورعد أحيانا خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الارز من 11 الى 17 درجة، في الداخل من 14 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، ناشطة سرعتها بين 20 و40 كلم/س.

– الانقشاع جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85 %.

– حال البحر مائج رارة سطح الماء 25 درجة.

– الضغط الجوي 753 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:26 ساعة غروب الشمس: 19:48